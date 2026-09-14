Тоқаев ва Пан Ги Мун БМТ ислоҳоти бўйича фикр алмашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари БМТнинг собиқ Бош котиби Пан Ги Мунни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Сеулга давлат ташрифи доирасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 8-Бош котиби, Глобал яшил тараққиёт институти (GGGI) раиси Пан Ги Мун билан учрашди.
Давлат раҳбари GGGI фаолиятининг ривожланаётган мамлакатларнинг “яшил иқтисодиёт” моделига ўтишини қўллаб-қувватлашдаги муҳимлигини таъкидлади. Бу ижтимоий барқарорликни, иқлим ўзгаришига чидамлиликни ва иқтисодий ривожланишни таъминлашга қаратилган.
Пан Ги Мун Қозоғистоннинг барқарор ривожланиш соҳасидаги ютуқларини олқишлади ва глобал иқлим кун тартиби доирасида ҳамкорликни давом эттиришга тайёрлигини билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Пан Ги Мун шунингдек, Бирлашган Миллатлар Ташкилотини ислоҳ қилиш ва уни замонавий талабларга мослаштириш бўйича ҳам фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев бир гуруҳ Корея фуқароларини мукофотлади.