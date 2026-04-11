Тоқаев ва Мирзиёев MERGANTEKS пахта-мато кластери иши билан танишдилар
BUXORO. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев MERGANTEKS пахта-мато кластери иши билан танишдилар. Бу ерда хомашёни қайта ишлашдан тортиб, тайёр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ ишлаб чиқариш цикли йўлга қўйилган. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президентларга корхона ишлаб чиқариш самарадорлиги ва халқаро сифат стандартларини таъминлайдиган замонавий юқори технологияли ускуналар билан жиҳозланганлиги маълум қилинди.
Кластернинг ишлаб чиқариш тузилмасига пахта фабрикаси, иккита ип йигириш фабрикаси, тўқув ва бўяш цехлари ва тикувчилик фабрикаси киради.
Маҳсулот Польша, Туркия, Исроил, Босния ва Герцеговина, Эрон ва бошқа мамлакатларга етказиб берилади.
