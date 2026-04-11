    19:49, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Тоқаев ва Мирзиёев MERGANTEKS пахта-мато кластери иши билан танишдилар

    BUXORO. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев MERGANTEKS пахта-мато кластери иши билан танишдилар. Бу ерда хомашёни қайта ишлашдан тортиб, тайёр тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ ишлаб чиқариш цикли йўлга қўйилган. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Токаев и Мирзиёев ознакомились с экспортно ориентированным текстильным кластером
    Фото: Акорда

    Президентларга корхона ишлаб чиқариш самарадорлиги ва халқаро сифат стандартларини таъминлайдиган замонавий юқори технологияли ускуналар билан жиҳозланганлиги маълум қилинди.

    Кластернинг ишлаб чиқариш тузилмасига пахта фабрикаси, иккита ип йигириш фабрикаси, тўқув ва бўяш цехлари ва тикувчилик фабрикаси киради.

    Маҳсулот Польша, Туркия, Исроил, Босния ва Герцеговина, Эрон ва бошқа мамлакатларга етказиб берилади.

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері MERGANTEKS кәсіпорнына барды
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари сунъий интеллект хакатонида ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.

