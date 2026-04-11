    18:26, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистон ва Ўзбекистон президентлари сунъий интеллект хакатонига ташриф буюришди

    BUXORO. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев ва Шавкат Мирзиёев Бухорода Сунъий интеллект бўйича ўтаётган умумхалқ хакатонига ташриф буюришди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері жасанды интеллект хакатонына барды
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарларига ушбу танлов IT ва сунъий интеллект соҳаларида иқтидорли ёшларни топиш ва қўллаб-қувватлаш мақсадида ташкил этилгани маълум қилинди.

    Хакатон таълим муассасалари, бизнес ва давлат идоралари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Хакатон иштирокчилари тиббиёт, таълим технологиялари, шунингдек, тадбиркорлик соҳаларидаги аниқ масалаларни ҳал қилиш билан шуғулланадилар.

    Минтақавий танловда мингдан ортиқ ёш мутахассислар, талабалар ва дастурий таъминот ишлаб чиқувчилари иштирок этишди.

    Президентларга Govtech Узбекистан рақамли ҳукуматининг сўнгги ишланмалари, транспорт, божхона, солиққа тортиш, энергетика, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя, қурилиш ва саноат соҳаларидаги рақамли ечимлар тақдим этилди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
