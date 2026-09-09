KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тоқаев Эмомали Раҳмонни Тожикистон мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Тожикистон Президентига табрик телеграммасини юборди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев Эмомали Раҳмонни Тожикистон мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади
    Фото: Ақорда

    Қосим-Жомарт Токаев Президент Эмомали Раҳмон ва унинг ватандошларини Тожикистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги билан табриклади. Президент мустақиллик йилларида Тожикистон давлат бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт, шунингдек, жаҳон миқёсида миллий манфаатларни ҳимоя қилиш ва илгари суришда катта ютуқларга эришганини таъкидлади.

    — Қозоғистон халқи мамлакатингиз ютуқларидан чин дилдан хурсанд. Биз дўстона муносабатлар ва ўзаро қўллаб-қувватлашни юқори баҳолаймиз. Ишончим комилки, бизнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатларимиз туфайли қозоқ-тожик стратегик шериклиги ва иттифоқи икки қардош халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб бораверади, — дейилади телеграммада.

    Тоқаев ва Э. Раҳмон
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Эмомали Раҳмонга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва қардош тожик халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Шимолий Македония Президентига табрик телеграммасини йўллади.

    Сиёсат Тожикистон Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда Эмомали Раҳмон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф