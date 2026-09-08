KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тоқаев Шимолий Македония Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давковани Шимолий Македония Республикасининг миллий байрами — Мустақиллик куни билан табриклади.

    Тоқаев Шимолий Македония Президентига табрик телеграммасини йўллади
    Фото: Ақорда

    Ақорда матбуот хизмати хабар беришича, телеграммада дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган икки томонлама муносабатларнинг изчил ривожланиб бораётгани таъкидланган.

    — Қасим-Жомарт Тоқаев Гордана Силяновска-Давковага фаолияти ва хайрли ташаббусларида муваффақиятлар, шунингдек, Шимолий Македония халқига фаровонлик тилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Вьетнам Президентига табрик телеграммасини йўллади.

    Шимолий Македония Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф