KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Тоқаев Вьетнам Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси Бош котиби, Вьетнам Социалистик Республикаси Президенти То Лам ва унинг ватандошларини Мустақиллик куни билан табриклади.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Президент ушбу байрамни Вьетнам халқининг бирлиги ва бунёдкор руҳининг, шунингдек, мамлакатнинг барқарор ривожланиш ва фаровонликка интилишининг ёрқин рамзи сифатида таъкидлади.

    Шунингдек, у биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли стратегик шериклик икки халқ манфаати йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламга масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Вьетнам халқига фаровонлик тилади.

    Табрик Қозоғистон Президенти Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф