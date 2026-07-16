Тоқаев: Алатау Евроосиёда истеъдодлар, технологиялар ва инвестицияларнинг янги маркази бўлади
ASTANА. Кazinform – Президент Digital by Default тамойили асосида қуриладиган Алатау шаҳрининг ривожланиш истиқболлари ҳақида гапирди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Алатау шаҳри Smart City ечимлари, ақлли транспорт, рақамли тўлов тизимлари, шунингдек, энергия тежайдиган иншоотлар ва илғор телекоммуникация инфратузилмаси учун асосий платформага айланиши керак. Шу билан бирга, шаҳар ҳудуддаги етакчи рақамли молиявий марказлардан бири бўлиб хизмат қилиши керак. Шу мақсадда биз рақамли активлар, "токенизация", блокчейн технологиялари ва крипто саноатини ривожлантириш учун замонавий ҳуқуқий тартибга солиш тизимини яратмоқдамиз. Бу ишнинг асосий устуни, шубҳасиз, рақобатбардош ҳуқуқий ва солиқ режими бўлади. "Алатау" лойиҳаси иштирокчилари "Астана" халқаро молия маркази экотизимининг имкониятларидан фойдаланишлари мумкин бўлади. Марказ инглиз ҳуқуқи тамойиллари асосида ишлайди ва дунёнинг 90 дан ортиқ мамлакатларидан қарийб 6 минг компанияга эга. Мен келажакда Алатау Евроосиёда истеъдодлар, технологиялар ва инвестицияларнинг янги марказига айланишига ишонаман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев етакчи Хитой компаниялари раҳбарлари билан учрашди.