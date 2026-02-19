«Титаник» кемасининг сўнгги тирик қолган йўловчиси Милвина Дин вафот этди
ASTANА. Кazinform – 97 ёшида «Титаник»нинг сўнгги тирик қолган йўловчиси Милвина Дин вафот этди. У Буюк Британиянинг Саутгемптон шаҳридаги қариялар уйида оламдан ўтди. Саутгемптон — машҳур кема 1912 йилда ўзининг биринчи ва ягона саёҳатига чиққан шаҳар. Бу ҳақда oxu.az агентлиги The New York газетасига таяниб хабар берди.
Дин фалокат пайтида атиги тўққиз ҳафталик эди. У қутқарилган 705 йўловчининг энг ёши ҳисобланган. Отаси ўша машъум кечада, ўша фалокатда 1500 дан ортиқ одам бирга ҳалок бўлди. Милвина бу фожиа ҳақида фақат онасининг ҳикояларидан билган — эвакуация пайтида унинг оиласи ажралиб кетган ва кейин улар қутқарув қайиғида бирлашган.
Кўп йиллар давомида Милвина жамоатчилик эътиборидан четда яшаган. У ўз хоҳиши билан кўзга ташланмасликка ҳаракат қилган. Бироқ, 1985 йилда «Титаник»нинг қолдиқлари топилгандан сўнг, у хотира тадбирларида иштирок эта бошлади. Унинг тақдирига қизиқиш 1997 йилда «Титаник» фильми чиққанидан кейин кескин ошди. Бироқ, унинг ўзи фильмни кўрмаганлигини айтиб, бу унга жуда қийин бўлганини тан олди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ «Титаник» да ҳалок бўлган йўловчининг соати аукционда 2,3 миллион долларга сотилгани ҳақида хабар берган эдик.