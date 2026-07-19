Тимофей Скатов Португалиядаги турнирда қийин кечган ўйинда ғалаба қозонди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 163-ракеткаси Тимофей Скатов Эшторил (Португалия) АТP 250 турнирининг саралаш мусобақалари финалига чиқди.
Саралаш турнирининг ярим финалида қозоғистонлик спортчи рейтингда 591-ўринни эгаллаган португалиялик Жоау Домингешга қарши ўйнади.
Рақибининг рейтинги паст бўлишига қарамай, ўйин Скатов учун осон кечмади.
Биринчи сетда Тимофей 6:4 ҳисобида ғалаба қозонди. Иккинчи сетда ҳисоб 5:4 бўлганида, у матчболни бой берди - 6:7 (5:7). Учинчи сетда ҳисоб 5:3 бўлганида, худди шу ҳолат такрорланди. Бироқ, қозоғистонлик теннисчи матчни брейк билан якунлашга муваффақ бўлди - 6:4.
Деярли 3 соат давом этган қийин ўйинда Скатов эйс ишлатмади, аммо 11 брейк-пойнтдан 7 тасини фойдаланди. Домингеш 2 та эйс, 5 та брейк (8 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Тимофей Скатов саралаш турнирининг финалида дунёнинг 157-ракеткаси, испаниялик Педро Мартинес-Портеро билан тўқнаш келади. Агар у ғалаба қозонса, 20-26 июль кунлари бўлиб ўтадиган асосий турнирга йўлланма олади.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Руминиядаги турнирнинг ярим финалига йўл олди.