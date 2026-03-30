    11:40, 30 Март 2026 | GMT +5

    Тимофей Скатов Марокашдаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 195-ракеткаси Тимофей Скатов Марракеш (Марокаш) АТР 250 турнири саралаш босқичининг финалига чиқди.

    Фото: ҚР МОҚ

    Саралаш турнирининг ярим финалида қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 128-ракеткаси италиялик Андреа Пеллегринога қарши ўйнади.

    Саралаш турнирида 3-ракетка сифатида рўйхатга олинган италиялик теннисчи фаворит деб ҳисобланди.

    Биринчи сетда А. Пеллегрино 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди. Бироқ, иккинчи сетда Т. Скатов 4:1 ҳисобида олдинга чиқиб олганида, унинг рақиби ўйинни давом эттиришдан бош тортди.

    Саралаш турнирининг финалида Тимофей Скатов дунёнинг 141-ракеткаси тунислик Мое Эшарги билан рақобатлашади. М. Эшарги дунёда 939-ўринни эгаллаган марокашлик Юнес Лалами-Лаароуссини 6:4, 7:6 (7:3) ҳисобида мағлуб этди.

    Т. Скатов тунислик теннисчини мағлуб этса, асосий тўрга йўлланма олади.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Ҳиндистондаги турнирнинг мутлақ чемпионига айланди.

    Бекабат Узаков
