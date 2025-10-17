TikTok уч ойда 189 миллиондан ортиқ видеони ўчириб ташлади
ASTANA. Kazinform — TikTok 2025 йил апрель-июнь ойлари оралиғида ҳамжамият кўрсатмаларини бузган 189 миллиондан ортиқ видеони ўз платформасидан олиб ташлаганини маълум қилди, дея хабар беради Анадолу агентлиги.
Компания томонидан эълон қилинган баёнотга кўра, TikTok ушбу давр учун ҳамжамият йўриқномаларининг бажарилиши тўғрисида ҳисобот эълон қилди.
Ҳисоботга кўра, уч ой ичида 189 миллиондан ортиқ видео платформадан олиб ташланган. Ушбу видеоларнинг 99% дан ортиғи фойдаланувчиларга огоҳлантирилмасдан ўчирилди ва 90% дан ортиғи уларни ҳеч кимга кўрмасдан олиб ташланди. Фойдаланувчилар томонидан билдирилган контентнинг 80,6 фоизи ўртача 2 соат ичида платформадан олиб ташланди.
Туркияда TikTok шу вақт ичида ҳамжамият қоидаларини бузган 4 431 182 та видеони ўчириб ташлади. Ушбу контентнинг 99,4 фоизи фойдаланувчиларнинг огоҳлантиришисиз, 97 фоизи эса 24 соат ичида ўчирилди.
TikTok контентини модерация қилиш тизимлари ҳам жонли транслацияларни назорат қилишни кучайтирди. Йилнинг иккинчи чорагида ҳамжамият тартиб-қоидаларини бузгани учун 36 миллиондан ортиқ жонли эфир тўхтатилди. Бу аввалги чоракга нисбатан қарийб 100% ўсишдир ва TikTokнинг рақамли хавфсизлик ва жонли оқим интизомига содиқлигини кўрсатади.
Ёшлар хавфсизлиги - биринчи ўринда туради
Ўчирилган видеоларнинг 30,6 фоизи контентда номақбул деб топилган, 30,5 фоизи эса реклама ёки тижорат мақсадидаги видеолар бўлган.
Бундан ташқари, ўсмирларнинг рақамли хавфсизлигини таъминлашга қаратилган сиёсат доирасида олиб ташланган контентнинг 94,4 фоизи ҳеч ким кўрмасдан олдин олиб ташланди.
13 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун чекловлар доирасида 25 миллиондан ортиқ аккаунт ҳамжамият кўрсатмаларини бузгани учун блокланди.
Апрель ва июнь ойлари орасида реклама сиёсатини бузган фойдаланувчиларни текшириш натижасида 8 миллиондан ортиқ контент платформадан олиб ташланди. Ҳуқуқбузарликларнинг асосий қисми ҳисоб даражасида кўрилган чора-тадбирлар натижасида аниқланган.