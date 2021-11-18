OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:59, 18 Ноябр 2021 | GMT +6

    Теннис: Қозоғистонлик Тимофей Скатов Бразилиядаги турнирнинг чорак финалига чиқди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Тимофей Скатов «Кампинас» (Бразилия) «Челленжер» турнирида чорак финалга чиқди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    Дунё рейтингида 259-ўринни эгаллаб турган Т.Скатов биринчи даврада дунёнинг 186-ракеткаси аргентиналик Рензо Оливони 6:3, 7:6 (7:3) ҳисобида мағлуб этди.

    Қозоғистонлик теннисчи иккинчи даврада дунё рейтингида 263-ўринни эгаллаб турган яна бир аргентиналик Aндреа Колларини билан ўйнади. Бу ўйин ҳам баҳсли бўлиб, икки соат давом этди.

    Т.Скатов рақибини 7:6 (7:2), 6:2 ҳисобида мағлуб этди. У мусобақа давомида 3 та эйс қайд етди ва 10 та брейк-пойнтнинг 4 тасидан фойдаланди. A. Коллари 2 эйс, 2 брейкдан ошиб кета олмади.

    Т.Скатов ярим финал учун дунёнинг 94-ракеткаси бразилиялик Тьяго Монтейро ёки 127-ўринни эгаллаб турган перулик Хуан Пабло Варильяс билан куч синашади.

    Муваллиф: Елжан Ерали

    Теглар:
    Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!