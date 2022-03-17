Теннис: Қозоғистонлик Андрей Голубев биринчи марта мастерс турнирининг ярим финалига чиқди

NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистоннинг жуфтлик баҳсларида биринчи ракеткаси Андрей Голубев Индиан Уэллс Мастерс турнирининг ярим финалига чиқди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

Чорак финалда қозоғистонлик теннисчи германиялик Александр Зверев билан биргаликда америкалик Тейлор Фриц – Томми Пол билан куч синашди.

Қозоғистон-Америка жуфтлиги 6:4, 7:6 (7:3) ҳисобида зафар қучди. Тахминан бир ярим соат давом этган ўйинда улар 6 та эйс амалга оширди ва 4 та брейк-пойнтдан биридан фойдаланишди. Рақиблар 6 та эйс қайд этишди, аммо 5 та брейк-пойнтни ўтказиб юборишди.

А. Голубев ва А. Зверев ярим финалда америкалик Жон Изнер – Жек Сок ёки испаниялик Филисиано Лопес – грециялик Стефанос Циципас жуфтлигининг ғолиби билан тўқнаш келади.

Андрей Голубев ҳеч қачон яккалик ва жуфтлик баҳсларида мастерснинг ярим финалида ўйнамаган.

Муаллиф: Елжан Ерали