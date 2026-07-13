Теннис: италиялик Янник Синнер кетма-кет иккинчи марта Уимблдон чемпиони бўлди
ASTANА. Кazinform – Италиялик теннисчи Янник Синнер кетма-кет иккинчи марта Уимблдон турнирида ғолиб чиқди, деб хабар беради BBC.
Якшанба, 12 июль куни Лондондаги Бутунанглия майсазордаги теннис ва крекет клуби кортларида эркаклар ўртасидаги яккалик баҳслари финали бўлиб ўтди. Дунёнинг биринчи ракеткаси Янник Синнер ва германиялик Александр Зверев чемпионлик унвони учун курашди.
Учрашув 3 соат 46 дақиқа давом этди. Бу вақт ичида Синнер 15 та эйсни амалга оширди, иккита дубль хатога йўл қўйди ва бешта брейк-пойнтдан 2 тасидан муваффақиятли фойдаланди. Зверев 17 та эйсни амалга оширди ва 2 та дубль хатога йўл қўйди.
Учрашув Синнер фойдасига 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 ҳисобида якунланди. Шундай қилиб, италиялик теннисчи рақиби билан индивидуал учрашувларда ҳисобни 11:4 га оширди. У 2024 йилда Цинциннатидаги турнирдан бери Зверевни кетма-кет ўнинчи марта мағлуб этди.
24 ёшли Янник Синнер жаҳон рейтингида биринчи ўринда. Бу — унинг "Катта дубулға" турнирларидаги бешинчи чемпионлик унвони. Бунгача у Австралия очиқ чемпионати (2024, 2025), АҚШ очиқ чемпионати (2024) ва Уимблдон (2025, 2026) мусобақаларида ғолиб чиққан.
Шунингдек, унинг АТР турнирларида 29 та чемпионлик унвони бор. Улар орасида АТР якуний турниридаги иккита ғалаба (2024, 2025) бор. Синнер Италия терма жамоаси таркибида икки марта Дэвис кубогини (2023, 2024) қўлга киритган.
29 ёшли Александр Зверев ҳозирда АТР рейтингида учинчи ўринда. Бироқ, Уимблдондан кейин у иккинчи ўринга кўтарилади.
Июнь ойида немис теннисчиси ўзининг биринчи "Катта дубулға" унвонини қўлга киритди ва «Ролан Гаррос» чемпиони бўлди.
Унинг қўл остида 25 та АТР яккалик баҳсларида ғалаба қозонган. Жумладан, АТР якуний турниридаги иккита ғалаба (2018, 2021) ва 2021 йилги Токио Олимпиадасида олтин медаль.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина марказий кортда рақибини мағлуб этди.