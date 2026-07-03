Уимблдон турнири: Елена Рибакина марказий кортда рақибини мағлуб этди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг биринчи ва дунёнинг биринчи ракеткаси Елена Рибакина Уимблдоннинг учинчи босқичига йўл олди.
Қозоғистонлик теннисчи иккинчи ўйинини Лондон марказий кортида дунёда 50-ўринда турган америкалик Кэти Макнеллига қарши ўтказди.
Рақиблар бунгача икки марта тўқнаш келишган, ҳисоб 1:1 эди.
Бу сафар Елена биринчи ўйинда яққол устунликни кўрсатди - 6:1.
Рибакина ҳам иккинчи сетни брейк билан бошлади - 2:0. Яна бир брейк - 5:2. Кейин у иккинчи матч очкосидан фойдаланишга муваффақ бўлди - 6:2.
Бир соат 10 дақиқа давом этган ўйинда Е. Рибакина 10 та брейк-пойнтдан тўрттасини, жумладан, 1 та эйсни бой бермади. Америкалик теннисчи 1 та эйс билан чекланган эди.
Елена Рибакина тўртинчи раундга чиқиш учун дунёда 27-ўринда турган бельгиялик Элизе Мертенс билан рақобатлашади. У иккинчи раундда 95-ўринда турган ўзбекистонлик Мария Тимофеевани 2:6, 6:3, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.