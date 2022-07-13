Телевизион Эмми мукофотига асосий номзод сериаллар номи эълон қилинди

LOS-ANJELES. Kazinform – 12 сентябрда 74-чи марта топшириладиган «Эмми» телемукофотида номинациялар сони бўйича HBO телеканалининг «Наследники» сериали етакчилик қилмоқда, деб хабар беради Kazinform ТАССга таяниб.

Номзодлар рўйхати сешанба куни тадбирнинг расмий сайтида эълон қилинди. «Наследники» 25 номинация бўйича номзод бўлиб, улардан бири энг яхши драматик сериал номи, шунингдек, 14 та актёрлик номинацияси.

Сериал 20 номинация бўйича номзод бўлган «Тед Лассо» сериали билан рақобатлашади. «Тед Лассо» комедия сериаллари орасида бош соврин учун курашмоқда.

Энг яхши драматик сериал: «Наследники», «Лучше звоните Солу», «Эйфория», «Озарк», «Разделение», «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «Шершни».

Энг яхши комедия сериали: «Тед Лассо», «Начальная школа «Эбботт», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Удивительная миссис Мейзел», «Убийства в одном здании», «Чем мы заняты в тени».

Энг яхши мини-сериялар: «Белый лотос», «Ломка», «Выбывшая», «Изобретая Анну», «Пэм и Томми».

Энг яхши драма актрисаси: Джоди Комер («Убивая Еву»), Сандра О («Убивая Еву»), Лора Линни («Озарк»),Мелани Лински («Шершни»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»), Зендея («Эйфория»).

Энг яхши драма актёри: Брайан Кокс («Наследники»), Джереми Стронг («Наследники»), Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»), Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу») Адам Скотт («Разделение»).





Фото:bm.ge