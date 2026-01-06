Теlegram сунъий интеллектга асосланган янги функцияни ишга туширди
ASTANА. Кazinform — Теlegram мессенжери 2026 йилдаги илк янги функцияни тақдим этди. Янгиланишнинг асосий янгилиги — сунъий интеллект ёрдамида нашрларни умумлаштириш функцияси. Ишлаб чиқувчилар бу ҳақда компаниянинг расмий блогида хабар беришди, деб ёзди 24 kg.
Энди каналлардаги узун постларни автоматик равишда қисқа версияда ўқиш мумкин. Фойдаланувчилар дарҳол сунъий интеллект ёрдамида яратилган ихчам матнга ўтишлари мумкин. Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, ушбу функция янгиликлар контентини тезда кўриб чиқиш ва ўқиш вақтини тежаш учун мўлжалланган.
Қисқа контент яратиш учун Cocoon платформасига асосланган очиқ кодли моделлар қўлланилади. Компания вакиллари ҳар бир сўров шифрланган ҳолда қайта ишланишини таъкидладилар, бу эса фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларининг махфийлигини тўлиқ сақлаш имконини беради.
Тelegram шунингдек, iOS учун илова интерфейсини Liquid Glass услубида янгилашни якунлади. Apple қурилмаларига хос бўлган "суюқ шиша" эффектлари энди илованинг барча бўлимларида қўлланилади. Визуал эффектларни энергия тежаш созламалари орқали бошқариш мумкин, бу тизимдаги юкни камайтиришга ва батарея қувватини тежашга ёрдам беради.
