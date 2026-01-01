Францияда болаларнинг ижтимоий тармоқларга кириши тақиқланиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Ушбу масала парламентда муҳокама қилинаётган икки моддадан иборат қонун лойиҳасига киритилган, деб хабар беради Agenzia Nova.
Франция ҳукумати бу йилдан бошлаб 15 ёшгача бўлган болаларнинг ижтимоий тармоқларга киришини тақиқламоқчи. Ушбу чора шу йил бошида парламентда муҳокама қилинаётган икки моддадан иборат қонун лойиҳасига киритилган.
Қонун лойиҳаси онлайн платформаларга 15 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий медиа хизматларини кўрсатишни тақиқлайди. Ҳужжатда ўсмирлар орасида рақамли экранлардан ҳаддан ташқари фойдаланиш билан боғлиқ хавфларни, жумладан, ноўрин контентга дучор бўлиш, онлайн таъқиб ва уйқу бузилишини кўрсатадиган кўплаб илмий тадқиқотлар келтирилган. Президент Эммануэль Макрон сўнгги ойларда 2026 йил январь ойида парламент мунозараларини бошлаш ниятида эканлигини айтган эди.
Эслатиб ўтамиз, Туркия болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини тақиқлашга тайёрланмоқда.