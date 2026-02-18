Тelegram бир кунда 200 мингдан ортиқ шубҳали гуруҳлар ва каналларни блоклади
ASTANА. Кazinform – Тelegram тармоғи модераторлари 234 945 та гуруҳ ва канални блокладилар. Бу ҳақда мессенжернинг модерация маълумотлари кўрсатмоқда, деб ёзган 24 kg.
Янги блоклашлар даражаси 23 январда ўрнатилган рекорддан ошди. Ўша куни модераторлар 300 840 та ресурсни блокладилар.
Йил бошидан бери Теlegram 7,2 миллиондан ортиқ гуруҳ ва каналларни блоклади.
2025 йил декабрь ойи бошига келиб, мессенжер тахминан 40 миллион гуруҳ ва канални блоклади, улардан 894 324 тасида болаларга нисбатан зўравонлик материаллари мавжуд эди.
Теlegram 2015 йилдан бери унинг модерация тизими фойдаланувчиларнинг шикоятлари ва машинани ўрганиш асосида "проактив мониторинг"ни ўз ичига олганини ва 2024 йил бошидан бошлаб ушбу чораларга сунъий интеллект воситалари ҳам киритилишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Россияда Теlegram чекловлари сақланиб қолади.