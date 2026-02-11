Россияда Теlegram чекловлари сақланиб қолади
ASTANА. Кazinform – Россия алоқа ва ахборотлаштириш федерал хизмати Россия қонунчилигининг бузилиши бартараф этилгунга қадар Теlegram мессенжери фаолиятини чеклашда давом этишини эълон қилди. Бу ҳақда агентлик матбуот хизмати маълум қилди, деб хабар беради ТАСС.
Роскомнадзор маълумотларига кўра, агентлик маҳаллий ва хорижий интернет-ресурслар билан ишлашга очиқ, аммо бунинг учун у Россия ва унинг фуқароларини ҳурмат қилиши керак.
Бундан ташқари, Теlegram тақиқланган контентни олиб ташлашдан бош тортгани ва ўзини ўзи бошқариш тўғрисидаги қонун талабларига риоя қилмагани учун 64 миллион рублгача жаримага тортилиши мумкин. Бу маълумот Москванинг Таган туман суди томонидан тасдиқланди.
Мессенжерга қарши шикоятлар сони ҳам ортиб бормоқда. Downdetector хизмати маълумотларига кўра, сўнгги 24 соат ичида Теlegram фаолияти бўйича 11 мингдан ортиқ шикоятлар қайд этилган. Москва вақти билан соат 13:05 ҳолатига кўра, сўнгги бир соат ичида 900 дан ортиқ фойдаланувчи шикоят қилган.
Энг кўп шикоятлар Магадан вилояти, Ямал-Ненец автоном округи, Самара ва Тюмен вилоятлари, шунингдек, Москва шаҳридан келган.
Downdetector маълумотларига кўра, фойдаланувчиларнинг 31 фоизи билдиришномалар бажарилмаётгани, 26 фоизи мобил илова билан боғлиқ муаммолар, 22 фоизи тизимнинг умумий носозликлари ва 15 фоизи веб-сайтларнинг ишдан чиқиши ҳақида хабар беришган.
Россия расмийлари Теlegramга қўйилган чекловлар қонуний талаблар тўлиқ бажарилмагунча амал қилишини таъкидладилар.