10:35, 23 Декабрь 2025 | GMT +5
Техасда Мексика ҳарбий-денгиз флоти самолёти ҳалокатга учради
ASTANА. Кazinform — Тиббий миссияни бажараётган Мексика ҳарбий-денгиз флоти самолёти Техаснинг Галвестон ҳудудига қўниш пайтида ҳалокатга учради. Бу ҳақда The Daily News хабар берди.
Агентлик воқеадан сўнг дарҳол АҚШнинг маҳаллий расмийлари билан ҳамкорликда қидирув-қутқарув протоколлари ишга туширилганини аниқлади.
The Daily News хабарига кўра, самолёт Монтеррей (Нуэво Леон штати, Мексика) ва Галвестон ўртасида парвоз қилган.
Авария Scouls халқаро аэропортига қўниш пайтида, туман туфайли кўриниш пасайган пайтда содир бўлган.
Самолёт бортида саккиз киши — иккита учувчи ва олти йўловчи, жумладан, бир бола бўлган. Самолёт Галвестон кўрфазига қулаган.
Эслатиб ўтамиз, Россияда Ан-22 самолёти ҳалокатга учради.