16:00, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Россияда Ан-22 самолёти ҳалокатга учради
ASTANA. Kazinform – Россиянинг Иваново областида бортида етти киши бўлган Ан-22 самолёти ҳалокатга учради, деб хабар беради ТАСС ахборот агентлиги.
“Дастлабки маълумотларга кўра, Иваново областида Ан-22 самолёти ҳалокатга учради. Бортда етти киши бўлган”, - деди фавқулодда вазиятлар хизмати ТАССга.
Қутқарувчилар ҳалокат жойига етиб келдилар. Ҳалокат Уводьское сув омбори яқинида содир бўлган ва самолётнинг қолдиқлари сувдан топилган. Ан-22 самолёти таъмирдан сўнг режалаштирилган парвозни амалга оширгани ҳақида хабар берилган.
“Самолёт таъмирдан сўнг режалаштирилган парвозни амалга оширди. У Уводьское сув омбори яқинида ҳалокатга учради ва самолётнинг қолдиқлари сувдан топилган”, - деди манба ТАССга.