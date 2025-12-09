OZ
    Россияда Ан-22 самолёти ҳалокатга учради

    ASTANA. Kazinform – Россиянинг Иваново областида бортида етти киши бўлган Ан-22 самолёти ҳалокатга учради, деб хабар беради ТАСС ахборот агентлиги.

    Фото: ТАСС

    “Дастлабки маълумотларга кўра, Иваново областида Ан-22 самолёти ҳалокатга учради. Бортда етти киши бўлган”, - деди фавқулодда вазиятлар хизмати ТАССга.

    Қутқарувчилар ҳалокат жойига етиб келдилар. Ҳалокат Уводьское сув омбори яқинида содир бўлган ва самолётнинг қолдиқлари сувдан топилган. Ан-22 самолёти таъмирдан сўнг режалаштирилган парвозни амалга оширгани ҳақида хабар берилган.

    “Самолёт таъмирдан сўнг режалаштирилган парвозни амалга оширди. У Уводьское сув омбори яқинида ҳалокатга учради ва самолётнинг қолдиқлари сувдан топилган”, - деди манба ТАССга.

