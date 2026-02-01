Тарихий антирекорд: жаҳон бозорида кумуш нархи 36%га тушиб кетди
АSTANА. Kazinform — Жаҳон бозорида кумуш нархи 36%га тушиб кетиб, тарихий антирекорд қайд этилди. Олтин эса 12%га арзонлашди. Бу ҳам сўнгги 40 йилдан ортиқ вақтдаги нархнинг энг катта тушиши бўлиб турибди. Бу ҳақда DW ёзди.
30 январь куни жаҳон қимматбаҳо металлар бозорида кескин тушиш қайд этилди. Сўнгги вақтгача геосиёсий беқарорлик, урушлар ва АҚШ Федерал резерв тизимининг янги раҳбариятига оид ноаниқлик шароитида олтин ва кумуш нархи барқарор ўсиб келаётган эди. Инвесторлар ва марказий банклар олтинни ҳимоя активи сифатида фаол равишда сотиб олдилар.
Бироқ 30 январь куни Дональд Трамп Федерал резерв тизими раиси лавозимига Кевин Уоршни таклиф қилди. Бозорлар бу қарорни прогнозли ва барқарор монетар сиёсатнинг белгиси сифатида қабул қилиб, қимматбаҳо металларга бўлган талабни кескин камайтирди.
Натижада олтин нархи бир унция учун психологик муҳим саналган 5000 доллар даражасидан пастга тушди. Нархнинг 12%га тушиши олтин учун 1980 йиллар бошидан бери энг катта бир кунлик тушиш бўлди.
Кумуш нархи эса бир кун ичида 36%га арзонлашиб, бутун тарихдаги энг катта бир кунлик антирекордни янгилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1 грамм олтин нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.