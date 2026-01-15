Талабалар ва ўқитувчилар учун академик имкониятлар кенгаяди — Сенат
ASTANA. Kazinform — Бугун Сенатнинг ялпи мажлисида “Олий таълим соҳасидаги малакаларни тан олиш тўғрисидаги Осиё-Тинч океани минтақавий конвенциясини ратификация қилиш тўғрисида"ги Қонун маъқулланди.
“2011 йил 26 ноябрда Токиода имзоланган Конвенция Осиё-Тинч океани минтақасида олий таълимда малакаларни тан олиш соҳасида ҳамкорликни ўрнатишга қаратилган. ЮНЕСКО доирасида ишлаб чиқилган ушбу Конвенция дипломлар ва академик даражаларни тан олиш тартибини соддалаштириш, уларни баҳолашда шаффофлик ва адолатни таъминлаш, шунингдек, минтақа мамлакатлари ўртасида академик ва профессионал мобилликни кенгайтиришга қаратилган. Токио конвенциясига - Афғонистон, Арманистон, Австралия, Хитой, Фижи, Япония, Мўғулистон, Янги Зеландия, Корея Республикаси, Россия ва Туркия ўн иккита мамлакат киради”, — деди сенатор Асем Рахметова.
Қонун қоидаларига кўра, Конвенцияни ратификация қилиш унинг аъзо мамлакатлари олий таълимда малакаларни тан олиш бўйича миллий ахборот марказларининг минтақавий тармоғига (APNNIC) қўшилишни назарда тутади.
Ушбу умумий тармоқ хорижий дипломларни тасдиқлаш масалалари бўйича тезкор маълумот алмашиш, олий таълим тизимининг сифати ва ишлашини таъминлаш, шунингдек, уларни тан олиш тартиби учун зарур маълумотларни тақдим этиш учун шароит яратади.
“Конвенцияга қўшилиш фуқароларимизнинг дипломлари ва малакаларини Осиё-Тинч океани минтақаси мамлакатларида тан олиш имконини беради, талабалар ва ўқитувчиларнинг академик мобиллигини осонлаштиради, миллий таълим тизимининг жозибадорлигини оширади ва фуқароларга ўз касблари бўйича чет элда иш топиш имконини беради. Конвенцияни ратификация қилишда Қозоғистон Республикаси норасмий таълим моделлари орқали олинган малака ва қисман ўқув курсларини тан олиш борасида 4-модданинг 7-бандига, 5-модданинг 1.2-бандига, 6-модданинг 3-бандига, 8-модданинг 4-бандига изоҳ беради. Токио конвенциясига қўшилиш Қозоғистонда ва бутун Марказий Осиёда таълимни ривожлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Қонуннинг қабул қилиниши салбий сиёсий, ҳуқуқий, молиявий, иқтисодий ва бошқа оқибатларга олиб келмайди”, — деди депутат.