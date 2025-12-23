OZ
    Таиланд ва Камбоджа 24 декабрь куни сулҳ бўйича музокаралар ўтказади

    ASTANА. Кazinform – Таиланд ва Камбоджа 24 декабрь куни сулҳ бўйича кенг қамровли музокаралар ўтказадилар. Бу ҳақда Таиланд ташқи ишлар вазири Сихасак Пхуангкеткео маълум қилди, деб хабар беради Xinhua.

    Таиланд ва Камбоджа
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Вазир бу ҳақда Жануби-Шарқий Осиё давлатлари ассоциацияси (АСEАН) аъзо давлатлари ташқи ишлар вазирларининг Таиланд ва Камбоджа ўртасидаги давом этаётган можаро бўйича махсус йиғилишидан кейин бўлиб ўтган матбуот анжуманида айтди.

    Сихасак Пхуангкеткео Таиланд муаммоларни икки томонлама каналлар орқали ҳал қилишга умид қилаётганини таъкидлаб, сулҳ бўйича музокаралар Умумий чегара қўмитаси доирасида ўтказилишини айтди.

    21 декабрь куни Малайзия пойтахти Куала-Лумпурда Таиланд ва Камбоджа ўртасидаги вазият бўйича АСEАН ташқи ишлар вазирларининг махсус йиғилиши бўлиб ўтди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ нима учун Таиланд ва Камбоджа ўртасидаги кўп йиллик низо яна такрорланиши мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Камбоджа Таиланд Сиёсат Сулҳ Жаҳон янгиликлари
