Сурия президенти Аҳмад аш-Шараа АҚШга расмий ташриф билан борди
ASTANA. Кazinform – Ушбу ташриф Вашингтон аш-Шараани терроризмга алоқадор шахслар рўйхатидан олиб ташлаганидан кейин амалга оширилди, деб хабар беради BBC.
АҚШ ҳукуматининг қарори жума куни Давлат департаменти томонидан эълон қилинди.
Давлат департаменти вакили Томми Пигготтнинг тушунтиришича, бу қадам "Башар Асад кетганидан бери Сурия раҳбариятининг ютуқларини ва эллик йилдан ортиқ давом этган репрессия режимини акс эттиради".
Унинг сўзларига кўра, ҳозирги Сурия ҳукумати АҚШнинг бир қатор талабларини бажармоқда. Хусусан, улар Сурияда бедарак йўқолган америкаликларни қидиришда ҳамкорлик қилмоқда ва мамлакатнинг қолган кимёвий қурол захираларини йўқ қилиш бўйича саъй-ҳаракатларни амалга оширмоқда.
Ал-Қоида (Қозоғистон Республикасида тақиқланган ташкилот - таҳр.) билан алоқалари бўлган аш-Шараа илгари АҚШнинг "махсус белгиланган глобал террорчилар" рўйхатида бўлган ва уни қўлга олиш учун мукофот таклиф қилинган.
Туркия ва Форс кўрфази давлатлари кўмагида, аш-Шараа кучлари тахминан бир йил олдин Дамашққа тезкор ҳужум бошлаганидан сўнг Сурияда ҳокимият тепасига келди.
Эслатиб ўтамиз, Сурия президенти Башар Асад мамлакат пойтахтини тарк этди.
АҚШ Суриядаги тўқнашувни тўхтатишга ваъда берди.
Сурия 14 йил ичида илк бор нефть экспорт қилди.