Сурия 14 йил ичида илк бор нефть экспорт қилди
ASTANА. Кazinform — Сурия сўнгги 14 йил ичида биринчи марта нефть етказиб беришни расман амалга оширди. 600 минг баррель экспорт жўнатмаси Ўрта ер денгизидаги Тартус портидан жўнатилди, дея хабар беради Report.az Сурия давлат ахборот агентлиги SAHАга таяниб.
Сурия Энергетика вазирлиги вакили Риёд ал-Жубасининг сўзларига кўра, харидор B Serve Energy халқаро савдо компанияси бўлган. Нефтнинг биринчи партияси Nissos Christiana танкерида ташилади. Сурия расмийси таъкидлаганидек, етказиб бериш транспорт тармоқлари, нефть омборлари ва порт инфратузилмасининг ишлаш даражасини аниқлаш имконини беради.
Сурия нефть ташиш компанияси бош директори Маан Паша ҳозирги экспорт ҳажми мамлакатнинг ички эҳтиёжларидан ошиб кетганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, танкерга Суриянинг бир қанча конларидан олинган нефть, шунингдек, Банияс ва Ҳомсдаги заводларда хомашёни қайта ишлашдан қолган маҳсулотлар ортилган. Компания раҳбари аниқ конларга номини айтмади. Суриянинг асосий нефть ресурслари мамлакат шимоли-шарқидаги курдлар назорати остидаги ҳудудларда жойлашган.
2011 йилда фуқаролар уруши бошланишидан олдин Сурия кунига 380 минг баррель нефт экспорт қилган. Бироқ кўп йиллик можаролар мамлакатнинг энергетика инфратузилмасини вайрон қилди, халқаро санкциялар эса нефть ва газ экспортини қийинлаштирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ Сурияга қарши санкцияларни бекор қилиши ҳақида хабар берган эдик.