Сунъий интеллект Дубайдаги футуристик ресторанда ошпаз бўлди
ASTANA. Kazinform — Дубай марказидаги ресторанда рецептлар сунъий интеллект ошпази "Айман" томонидан яратилади - бу 1 миллион доллардан ортиқ қийматга эга улкан тил модели. Ошпаз минглаб рецептлар ва таъм комбинациялари ҳақидаги маълумотлар бўйича ўқитилган. Каzinform мухбири "гастрономия келажаги" деб аталадиган футуристик ресторан тарихи ҳақида хабар беради.
Bloomberg маълумотларига кўра, лойиҳа ресторан эгаси Аҳмет Ойтун Чакирнинг янги меню устида ишлаётганда ChatGPTга мурожаат қилган тажрибаси билан бошланган. Нейрон тармоғи зираворли қўй гўшти учун рецептни таклиф қилди.
— Бу ажойиб эди. Биз дарҳол суратга олдик ва уни менюга жойлаштирдик. Таом энг кўп сотиладиган таомга айланди, — деб эслайди ресторан эгаси.
2025 йил сентябрь ойида минглаб рецептлар, таъм комбинациялари ва озиқ-овқат ва маҳсулот маълумотлари бўйича ўқитилган улкан тил модели бўлган "Ошпаз Айман" концепциясини намойиш этувчи ресторан очилди.
"Ошпаз Айман" таомларни жисмонан тайёрламайди; у уларни яратади. Модел ингредиентларни таҳлил қилади, ноанъанавий таъм комбинацияларини яратади ва Woohoo ошпазлари синаб кўрадиган янги таомлар учун батафсил рецептлар ёзади. "Айман"нинг саноат етакчилари иштирокидаги ўз подкасти бор.
Эслатиб ўтамиз, Дубайда ҳаво таксиси 2026 йилда ишга туширилади.