Сўнгги икки йил ичида тиббиёт ОТМларини битирганлар сони 20 фоизга ошди
ASTANА. Кazinform – Сўнгги икки йил ичида мамлакатдаги тиббиёт ОТМларининг иш билан таъминланган битирувчилари сони 20 фоизга ошди, бу эса ҳудудларда кадрлар етишмовчилигини камайтиришга ёрдам берди, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Агар 2023 йилда 1857 нафар ёш мутахассис ишга жойлаштирилган бўлса, ўтган йили уларнинг сони 2271 нафарни ташкил этди.
Ҳар йили давлат бакалавр даражасидан докторантурагача 5685 та таълим гранти ажратади. Давлат таълим буюртмаси ҳудудларнинг, биринчи навбатда қишлоқ жойлари ва кичик шаҳарларнинг ўзига хос эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилади.
Кадрлар таркибини мустаҳкамлаш учун ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари комплекси амалга оширилмоқда. Булар уй-жой учун имтиёзли кредитлар, агар ходим камида 5 йил ишлаган бўлса, энг кам иш ҳақининг 100 баравари (8,5 миллион тенге) миқдорида бир марталик тўлов, шулар жумласидандир. 2024 йилда 254 нафар мутахассис, 2025 йилда эса 529 нафар тиббиёт ходими бундай тўловларни олди. 2025 йилда жами 1760 шифокор ижтимоий қўллаб-қувватлаш чораларини кўрди.
Амалга оширилган чора-тадбирлар шифокорлар етишмовчилигини 20 фоизга, қишлоқ жойларда эса 30 фоизга камайтириш имконини берди.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги битирувчиларнинг иш билан бандлигини таъминлаш ва соҳанинг кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича тизимли ишларни давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, Астана шаҳрида 11 та тиббиёт муассасаси қурилади.