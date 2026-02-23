Астана шаҳрида 11 та тиббиёт муассасаси қурилади
ASTANА. Кazinform – Соғлиқни сақлаш бошқармаси кейинги 4 йил ичида 11 та тиббиёт муассасаси қуришни режалаштирмоқда.
Бу ҳақда бошқарма бошлиғи Айнур Тўлеуова 2025 йил якунлари бўйича бўлиб ўтган кенгаш йиғилишида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, пойтахт тиббиёт ташкилотлари катта юкни бошдан кечирмоқда ва муассасалар режалаштирилган қувватдан ташқари хизматлар кўрсатмоқда.
— Пойтахт аҳолиси йилига ўртача 100 минг кишига кўпайиб бораётгани сабабли, мавжуд соғлиқни сақлаш инфратузилмаси катта юкни кўтармоқда. Бундан ташқари, ҳар бешинчи қўнғироқ бошқа ҳудудлар аҳолиси ва шаҳар клиникаларида рўйхатдан ўтмаган хорижий фуқароларга тегишли эканлигини таъкидлаш жоиз, — деди шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармаси бошлиғи.
Давлат томонидан тасдиқланган пойтахтнинг бош режасига кўра, 2035 йилга бориб шаҳар аҳолисининг прогноз қилинган сони 2,3 миллион кишига етиши кутилмоқда.
Бу, ўз навбатида, сифатли тиббий ёрдамга талабнинг ошишига олиб келади.
Ушбу муаммони ҳал қилиш учун бир қатор тиббиёт муассасаларини қуриш режалаштирилган. Хусусан, 2 та перинатал марказ, янги замонавий кўп тармоқли шифохона, 6 та янги тўлиқ клиникалар (шу жумладан, 2 та давлат), шунингдек, 2 та шошилинч тиббий ёрдам қўшича станцияларини қуриш режалаштирилган.
Бундан ташқари, жорий йилнинг май ойида 2-сонли кўп тармоқли шаҳар шифохонасида қабул қилиш-диагностика мажмуаси қурилиши якунланади. Бу нафақат иккита бинони бирлаштириш, балки йирик флагман тиббиёт марказини яратишдир.
Мажмуа кўп функцияли реанимация бўлимини, кенгайтирилган реанимация бўлимларини, юқори технологияли диагностика ва даволаш усулларини ўз ичига олади.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида “Нурли жол” туманида бир сменада 350 та одамни қабул қилиш учун хусусий клиника очилган эди. Бу йил эса Миллий шошилинч тиббий ёрдамни мувофиқлаштириш маркази негизида Нура ва Есил туманларидаги болаларга хизмат кўрсатадиган болалар травматология маркази очилди.
Эслатиб ўтамиз, сўнгги уч йил ичида Қозоғистонда 633 та соғлиқни сақлаш муассасаси қурилди.