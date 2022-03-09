10:43, 09 Март 2022 | GMT +6
Starbucks, Coca-Cola Россиядаги фаолиятини тўхтатишини эълон қилди
MOSKVA. TASS- Kazinform – Американинг Starbucks қаҳвахоналар тармоғи Украинадаги вазият туфайли Россия Федерациясидаги фаолиятини тўхтатади, дея хабар беради Kazinform ТАСС агентлигига таяниб.
Бу ҳақда Starbucks бош директори Кевин Жонсон сешанба куни компания сайтида эълон қилинган баёнотида айтиб ўтди.
Шунингдек, Coca-Cola компаниясининг Россия Федерациясидаги фаолиятини тўхтатишга қарор қилинди.
«Coca-Cola компанияси бугун Россиядаги фаолиятини тўхтатишини эълон қилади», - дейилади компания баёнотида.