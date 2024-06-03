Станислав Черчесов футбол бўйича Қозоғистон терма жамоаси бош мураббийи бўлди
ASTANA. Kazinform - Россиялик мутахассис Станислав Черчесов футбол бўйича Қозоғистон миллий терма жамоаси бош мураббийи лавозимига тайинланди, деб хабар беради Kazinform.
Станислав Черчесов футболчилик даврида “Спартак” (Оржоникидзе), “Спартак” (Москва), “Локомотив” (Москва) ва “Динамо” (Дрезден) каби клубларда тўп сурган.
Мураббий сифатида Россиянинг “Спартак” (Москва), “Жемчужина”, “Терек”, “Амкар”, “Динамо” каби жамоаларида ишлаган. Станислав Черчесов, шунингдек, Польшанинг “Легия”, Россия терма жамоаси ва Венгриянинг «Ференцварош» клубини ҳам бошқарган.
Мураббийлик фаолиятидаги ютуқлар:
Россия чемпионатининг кумуш медали совриндори (2007)
Польша чемпиони (2015/16)
Польша кубоги ғолиби (2015/16)
ЖЧ-2018 1/4 финали (Россия терма жамоаси)
Венгрия чемпиони (2021/22, 2022/23)
Венгрия кубоги соҳиби (2021/22)