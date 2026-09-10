Снежанна Имашева Қурултойнинг мувофиқлаштирувчи органи ҳақида тушунтириш берди
ASTANA. Kazinform – Қурултой Бюроси ташкилий масалаларни ҳал қилади. Бу ҳақда бугун пойтахтда Қурултой Регламентини қабул қилиш вақтида депутат Снежанна Имашева маълум қилди.
Учинчи. Қурултой қўмиталари, комиссиялари ва Бюроси
“Қурултойнинг иш органлари – доимий қўмита ва комиссиялардир. Қўмиталар қонун лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда Қурултой муҳокамасига киритиладиган масалаларни тайёрлаш учун тузилади. Қурултойнинг мувофиқлаштирувчи органи – Бюро. Унга Қурултой Раиси раҳбарлик қилади. Бюро таркибига Раис ўринбосарлари, доимий қўмиталар раислари ва сиёсий партиялар фракциялари раҳбарлари киради”, – деди С. Имашева Қурултойнинг ялпи мажлисида.
Шу муносабат билан у Бюро ташкилий масалаларни ҳал қилишини, яъни қонун лойиҳалари бўйича асосий қўмиталарни белгилашини, кун тартиби лойиҳаларини шакллантиришини, иш органлари фаолиятини мувофиқлаштиришини, эшитувлар ва Ҳукумат соатларини ўтказиш тўғрисида қарорлар қабул қилишини таъкидлади.
“Бюро Қурултой фаолиятининг барча йўналишлари ташкилий жиҳатдан ўзаро уйғунлигини таъминлаши керак”, – деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қурултой йиғилишлари ўтказиладиган ҳафта кунлари тасдиқлангани ҳақида хабар берилган эди.