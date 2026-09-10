Регламент: Қурултой йиғилишлари ўтказиладиган ҳафта кунлари тасдиқланди
ASTANА. Кazinform – Қурултой йиғилишлари очиқ ўтказилади ва трансляция қилинади. Бу ҳақда бугун Астанада Қурултой Регламенти лойиҳасини муҳокама қилиш чоғида депутат Снежана Имашева маълум қилди.
— Таклиф этилаётган Қурултой Регламенти лойиҳаси — мамлакатдаги энг юқори вакиллик органининг ички ташкил этилиши ва иш тартибини белгиловчи ҳужжат. Регламент Қурултой ва унинг органлари фаолиятини ташкил этишни, йиғилишлар, эшитувлар ва ҳукумат соатларини ўтказиш тартибини, қонунчилик жараёнининг тамойилларини, депутатлар фракцияларининг фаолиятини, шунингдек, депутатларнинг ваколатларини амалга ошириш тартибини белгилайди. Лойиҳа 31 боб ва 310 банддан иборат, — деди С. Имашева Қурултойнинг ялпи мажлисида.
Шу муносабат билан у Қурултой ишини ташкил этиш ҳақида тушунтириш берди. Қурултой фаолиятининг асосий шакли — унинг сессиялари. Мунтазам сессия йилига бир марта - сентябрнинг биринчи иш кунидан июннинг охирги иш кунигача ўтказилади.
Мунтазам сессиялар оралиғида депутатлар қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини амалга ошириш, қонунларга ўзгартиришлар киритиш ва сайловчилар билан ишлаш каби ваколатларни амалга оширадилар. Депутатларга ҳудудларга саёҳат қилиш учун ўн календарь кунгача вақт берилади. Бундай саёҳатлар ҳар бир сессияда камида икки марта амалга оширилиши керак.
— Қурултой йиғилишлари одатда чоршанба ва пайшанба кунлари, эшитувлар жума кунлари ва Ҳукумат соатлари душанба кунлари ўтказилади. Сессия депутатлар умумий сонининг камида учдан икки қисми, яъни камида 97 депутат иштирок этган тақдирда қонуний ҳисобланади. Регламент йиғилишларни чақириш ва ўтказиш, кун тартибини шакллантириш, депутатларни рўйхатга олиш, мунозаралар ўтказиш ва овоз бериш тартибини тўлиқ белгилайди. Асосий тамойил — Қурултой ишининг очиқлиги. Йиғилишлар очиқ ўтказилади ва уларнинг трансляцияси таъминланади. Бундан ташқари, айрим белгиланган ҳолларда, чекланган кириш имконияти билан маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига риоя қилинган ҳолда, ёпиқ йиғилишлар ўтказилиши мумкин, — деди депутат.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Республикаси Қурултойи йиғилиши бўлиб ўтмоқда.