LIVE: Қозоғистон Республикаси Қурултойи йиғилиши
ASTANA. Kazinform - Пойтахтда Қозоғистон Республикаси Қурултойининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Унда депутатлар келгуси 5 йил давомида Ҳукумат ва Қозоғистон Халқ Кенгаши билан ҳамкорликни тартибга солувчи муҳим ҳужжатни қабул қилади.
7 сентябрда Қурултой спикери Айбек Дадебай раислигида бўлиб ўтган Бюро йиғилишида Қурултой регламенти лойиҳаси муҳокама қилинган эди. Энди ушбу ҳужжат бугунги йиғилиш кун тартибига киритилди. Регламент лойиҳаси Қозоғистон Республикасининг янги Конституцияси ҳамда «Қозоғистон Республикаси Қурултойи ва унинг депутатларининг мақоми тўғрисида»ги Конституциявий қонун нормаларига мувофиқ ишлаб чиқилган.