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    11:08, 14 Ноябр 2022 | GMT +6

    Словенияда янги президент сайланди

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    ASTANA. Kazinform – Словенияда бўлиб ўтган президентлик сайловларининг иккинчи босқичида Наташа Пирц-Мусар ғалаба қозонди. Партиясиз номзод 54 фоизга яқин овоз тўплади. Демократик партия вакили Андже Логар 46 фоиз овозга эга. Бу ҳақда Kazinform Еuronewsга таяниб хабар беради.

    Пирц-Мусарни ғалабаси билан Словения Бош вазири Роберт Голоб табриклади. У унинг ғалабасини фуқароларнинг «демократиянинг асосий элементлари ҳурмат қилинадиган мамлакатда яшашни хоҳлашини» исботи деб атади.

    Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images


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