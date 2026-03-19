Синоптиклар Қозоғистонда март ва апрель ойларида қандай об-ҳаво бўлиши ҳақида маълум қилди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда март ойи илиқ ва ёғинли бўлиши кутилади, апрелда эса мамлакат ҳудудининг катта қисмида ҳаво ҳарорати иқлимий меъёрдан юқори бўлади. Бу ҳақда “Қазгидромет” РДК бош директорининг биринчи ўринбосари Асет Қалиев Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган брифингда маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, март ойи охирида мамлакат ғарбида ҳаво ҳарорати кечаси -5 дан +10 даражагача, кундузи эса +5 дан +22 даражагача кўтарилади.
Мамлакатнинг шимолий, марказий ва шарқий қисмларида тунги ҳарорат -13 дан +8°C гача, кундузги энг юқори ҳарорат +5 дан +13°C гача бўлиши кутилмоқда.
Мамлакатнинг жанубий ва жануби-ғарбий қисмларида тунги ҳарорат +13°C га, кундузги энг юқори ҳарорат +25°C гача, узоқ жанубда эса +27°C гача етиши мумкин.
22-24 март кунлари мамлакатнинг ғарбий, шимолий, шарқий, жанубий ва жануби-шарқидаги айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутиляпти.
Апрель ойида ўртача ҳаво ҳарорати республика ҳудудининг катта қисмида меъёрдан тахминан 1 даражага юқори бўлиши кутилади. Шарқий Қозоғистон вилоятида, Абай вилоятининг жануби-шарқида, шунингдек жануб ва жануби-шарқнинг тоғли ва тоғ олди ҳудудларида эса меъёр доирасида сақланади.
Апрель ойида ёғингарчилик миқдори умуман олганда меъёрга яқин бўлади. Бироқ Ғарбий Қозоғистон, Атирау, Манғистау вилоятларида, Ақтўбе вилоятининг ғарбида, шунингдек Туркистон, Жамбил, Алмати вилоятлари, Жетису вилояти, Шарқий Қозоғистон вилояти ва Абай вилояти жануби-шарқининг айрим ҳудудларида меъёрдан кўп бўлиши кутилади.