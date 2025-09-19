Сингапур 12-марта дунёнинг энг хавфсиз давлати деб топилди
ASTANA. Кazinform — Сингапур 2006 йилдан бери 12-марта глобал хавфсизлик рейтингида биринчи ўринни эгаллади, дея хабар беради Синьхуа.
Бу пайшанба куни чоп этилган Гэллап институтининг Глобал хавфсизлик ҳисоботида айтилади.
2024 йилда сингапурликларнинг 98 фоизи тунда ёлғиз юрганда ўзини хавфсиз ҳис қилишини айтди. Бу Гэллап томонидан қайд этилган дунёдаги энг юқори кўрсаткичлардан биридир. Ҳисоботда қайд этилишича, сингапурликлар доимий равишда юқори даражадаги хавфсизликни сақлаб келган.
Сўров шуни кўрсатдики, эркаклар ва аёллар бир хил даражада ўзларини хавфсиз ҳис қиладилар: 2024 йилда эркакларнинг 98 фоизи ва аёлларнинг 97 фоизи ўзини хавфсиз ҳис қилган.
Ҳисоботда бу кўрсаткичлар жиноятчилик даражасининг пастлиги, ҳуқуқ-тартиботнинг самарали таъминланиши ва жамоат тартибининг юқори даражаси билан изоҳланади.
