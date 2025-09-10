Қозоғистон, Сингапур ва Буюк Британия Таълим бўйича халқаро ташкилотни очади - вазир
ASTANA. Kazinform — Астана шаҳрида Осиё, Европа ва Қозоғистондан келган профессор-ўқитувчилар, экспертлар иштирокида давра суҳбати бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Таълим-маориф вазирлиги хабар берди.
Баркамол, масъулиятли ва рақобатбардош шахсни шакллантиришга қаратилган «Адал Азамат: біртұтас тәрбие» Президент дастури асосий муҳокама мавзуси бўлди.
ҚР Таълим-маориф вазири Ғани Бейсембаевнинг сўзларига кўра, дастур амалга оширилган икки йил давомида олти асосий йўналиш ва 77 та босқичдан иборат ягона таълим экотизими яратилган. Тарбиявий ишларда синф раҳбарлари, ота-оналар, психологик хизматлар фаол иштирок этмоқда.
2023 йилдан бошлаб мактабларда ота-оналарни педагогик қўллаб-қувватлаш марказлари, ҳудудларда эса психологик ёрдам марказлари фаолият кўрсатмоқда. Шу вақт ичида ота-оналарнинг таълим жараёнидаги иштироки даражаси 3 баробар ошди. Айни пайтда ота-оналар қўмиталари фаолиятини ўзгартириш бўйича ишлар олиб борилмоқда ва ноябрь ойида “мактаб – ота-она – жамият” ҳамкорлигини мустаҳкамлашнинг янги платформасига айланадиган биринчи Республика форуми ўтказилади.
“Бугунги Қозоғистон мактабининг вазифаси - фақат билимли ўқувчиларни тарбиялашдан иборат эмас. Бу - юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, жамият фаровонлиги йўлида хизмат қилишга тайёр шахс – Ҳалол фуқарони шакллантиришдан иборат. Болалар ёшлигиданоқ меҳнатсеварлик, ҳалоллик, адолат ва масъулият каби фазилатларга эга бўладилар. Бу фазилатлар - юртимиз порлоқ келажагининг мустаҳкам пойдеворидир”, - деди вазир.
Унинг сўзларига кўра, дастурнинг қадриятлари ўқув жараёнига киритилган ва фанлар, синф соатлари ва дарсдан ташқари машғулотлар мазмунида ўз аксини топади. Бундан ташқари, мактабларда “Адал Азамат” тамойиллари асосидаги ягона дизайн кодекси босқичма-босқич жорий этилмоқда.
Ўз навбатида, халқаро экспертлар Қозоғистон таълим моделини юқори баҳоладилар. Британиялик профессор Том Харрисон Қозоғистон тажрибаси миллий қадриятлар ва глобал тенденцияларни уйғунлаштирганини таъкидлади. Сингапурлик профессор Ляо Шао Цзюнь эса анъана ва инновациялар, миллий устуворликлар ва илғор жаҳон тажрибасини бир вақтда ривожлантириш имконини берувчи бундай ёндашувнинг стратегик аҳамиятини таъкидлади.
Тадбир якунида Сингапур ва Буюк Британия билан ҳамкорликда Халқаро таълим ташкилотини яратиш бўйича ишлар бошланади.
“Бугунги кунда таълим масаласи глобал миқёсда жуда долзарб мавзуга айланди. Қозоғистон нафақат ўз ичида тизимли қадамлар ташламоқда, балки ўз тажрибасини халқаро ҳамжамият билан баҳам кўришга ҳам тайёр. Халқаро ташкилот тузиш ташаббуси эса янги илмий тадқиқотлар ва қўшма лойиҳаларни ривожлантиришга замин яратади”, — дея хулоса қилди Ғани Бейсембаев.
Эслатиб ўтамиз, “Адал Азамат” дастури “Интеграциялашган таълим дастури” ташаббусининг давоми ҳисобланади. Унинг янгиланган мазмуни Давлат раҳбаримизнинг “Адал Азамат – Ҳалол меҳнат – Ҳалол даромад” мафкуравий концепциясига асосланади. Жорий йил 1 сентябрдан бошлаб мазкур дастур мамлакатимиздаги барча таълим муассасалари, жумладан, хусусий мактабларда ҳам жорий этилмоқда.