“Silk Way Star” ШҲТ давлатларини бирлаштиради: Пекинда халқаро лойиҳа бошланди
Бугун Пекинда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг “Тотувлик ва бирлик: келажакни бирга яратамиз” номли гуманитар алмашинув-2025 форуми бўлиб ўтди. Форумда ҚР Президенти Телерадиокомплекси делегацияси иштирок этди.
Тадбирда Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг гуманитар кун тартибини илгари суриш, мамлакатлар ўртасида узоқ муддатли шериклик ва ўзаро ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашда оммавий ахборот воситаларининг ўрни муҳокама этилди. Янги технологияларга, жумладан, сунъий интеллект, катта маълумотлар ва замонавий коммуникацияларни ўзгартираётган мультимедиа форматларига алоҳида эътибор қаратилди.
Форум доирасида “Silk Way Star” халқаро мусиқий шоусининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, бу ҚР Президенти Телерадиокомплекси ва Хитойнинг CMG Медиа корпорациясининг қўшма лойиҳасидир.
Медиафорумда иштирок этган ХКП Марказий қўмитасининг тарғибот бўлими мудири Ли Шулей тор доирадаги йиғилишда “Silk Way Star” лойиҳаси кўлами Қозоғистон ва Хитой ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликнинг стратегик даражасини акс эттиришини таъкидлади ҳамда лойиҳага муваффақиятлар тилади.
“Silk Way Star” маданий бирликнинг янги платформасига айланди. Бу истеъдодлар, мамлакатлар ва халқларни бирлаштирган, ишонч ва илҳом кўприкларини яратувчи лойиҳадир”, - деди ҚР Президенти Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева.
Р.Қажибаева билан учрашувда CMG бош директори Шэнь Хайсюн мусиқий шоунинг биринчи мавсуми Хитойнинг асосий оилавий кўнгилочар канали CCTV-3да намойиш этилишини таъкидлади, шунингдек, иккинчи мавсумни Хитойда суратга олиш ниятини тасдиқлади.
Медиафорум якунларини муҳокама қилар экан, иштирокчилар ШҲТ Саммити олдидан унинг аҳамиятини таъкидлаб, «Silk Way Star» лойиҳаси ташкилотга аъзо мамлакатлар ўртасида маданий-гуманитар ҳамкорликни янада кенгайтиришдаги аҳамиятини таъкидладилар.
Эслатиб ўтамиз, «Silk Way Star» лойиҳасида 12 давлат – Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Корея вакиллари иштирок этмоқда. Мусиқий шоуни суратга олиш ишлари 2025 йил 26 августида бошланади. Гранд финал 22 ноябрда «Jibek Joly/ Silk Way» телеканали ва танловда иштирок этувчи мамлакатларнинг етакчи телеканалларида жонли эфирда бўлиб ўтади.
“Silk Way Star” нафақат мусиқий лойиҳа, балки Евроосиёнинг янги маданий бренди бўлиб, миллионлаб томошабинларни бирлаштириб, минтақа учун ягона медиа маконини яратади.
Айтиш жоизки, халқаро “Silk Way Star” танлови Осиёнинг бир қанча давлатларининг телеканалларида намойиш этилади. Қозоғистондан эса хонанда Alem иштирок этади.