«Silk Way Star» – Президент Телерадиокомплекси ва CMGнинг янги лойиҳаси

Ҳужжат Хитой Халқ Республикаси Раисининг Қозоғистон Республикасига ташрифи доирасида қабул қилинган, имзолаш маросими икки давлат раҳбарлари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Си Цзиньпин иштирокида бўлиб ўтди.

Ҳужжатни Президент Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева ва Хитойнинг CMG Медиа корпорацияси раҳбари Шэнь Хайсюн имзолади.

«Silk Way Star» - Марказий Осиё, Кавказ ва Хитой ижрочилари иштирокидаги биринчи қўшма мусиқий лойиҳадир. Лойиҳа танловли чиқишлар, шоу ва гала-концертни ўз ичига олади. Ёрқин маданиятлараро мусиқий ҳамкорлик, турли тилларда қўшиқлар ижроси маданиятларнинг ўзига хос ижодий мулоқотини яратади. Минтақа томошабинлари «Silk Way Star» ва CGTN телеканалларида янги кўрсатувнинг ранг-баранг эпизодларини томоша қилиш имкониятига эга бўлади.

“Бугун имзоланган Битим медиакомпанияларимиз ҳамкорлигида янги саҳифа очмоқда. Қозоғистон ва Хитойнинг икки йирик медиакомпанияси илк бор жаҳон миқёсидаги лойиҳа устида ҳамкорлик қилади”, — деди Президент Телерадиокомплекси директори Раушан Қажибаева. “Silk Way Star лойиҳаси кўлами Президент Телерадиокомплекси ва Хитой Медиа корпорацияси ўртасидаги ҳамкорликнинг стратегик даражасига мос келади. Унинг биргаликда ишлаб чиқарилиши ҳар икки компания учун ҳам ноёб тажрибадир”, – деди ўз навбатида CMG раҳбари Шэнь Хайсюн.

Шунингдек, Президент Телерадиокомплекси ва Хитой Медиа корпорацияси ўртасида медиа соҳасида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича Битим имзоланди.

Эслатиб ўтамиз, 2024-2025 йилларда Президент Телерадиокомплекси ва CMG “Астана-Пекин” телекўприк, «SCO – Build Strength Through Multilateral Dialogue» телеконференцияси ва «SCO Connect» муваффақиятли ўтказди. Қозоғистон ва Хитой ҳужжатли фильмларини ўзаро алмашиш ва трансляция қилиш доимий асосда амалга оширилиб келяпти.

Маълумот учун:

Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси Қозоғистондаги энг йирик тўлиқ циклли медиакомпания бўлиб, унинг таркибига Jibek Joly республика телеканали, Silk Way ва Silk Way Cinema халқаро телеканаллари, Kazinform ХАА, «Jibek Joly» радиоси ва Ҳужжатли фильмлар маркази киради.

Хитой Медиа корпорацияси (CMG) - дунёдаги энг йирик медиа конгломератларидан биридир. У Хитой марказий телевидениеси (CCTV), Хитой халқаро телевизион тармоғи (CGTN), Хитой миллий радиоси (CNR) ва Хитой халқаро радиосини (CRI) ўз ичига олади. Жами корпорация таркибига 47 та телеканал, 17 та радиостанция ва 17 та газета киради.