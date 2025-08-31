OZ
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари қозоғистонликларни Конституция куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Silk Way Star кенг кўламли мусиқий лойиҳаси иштирокчилари — Марказий Осиё, Кавказ ва Хитойдан келган ижрочилар Астана бўйлаб қизиқарли экскурсия уюштирди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Маданий дастур доирасида Осиё давлатларидан келган меҳмонлар Қозоғистоннинг миллий анъаналари, рамзлари ва руҳи билан яқиндан танишдилар. Экскурсия давомида қозоқ маданиятининг элементлари — “Етти хазина” тимсоллари, ватанпарварлик қўшиқлари ва дўстона муносабатлар омухта бўлди.

    Астанадаги энг баланд байроқ устунида Silk Way Star халқаро лойиҳаси иштирокчилари Қозоғистон халқини Конституция куни ва Конституциянинг 30 йиллиги билан табриклади.

    Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star – Осиё мусиқасининг овози. Бу Осиё мамлакатлари орасида ташкил этилган биринчи мусиқа танловидир.

    Батафсилроқ Ағибай Аяпбергеновнинг фоторепортажида.

    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform
    Silk Way Star лойиҳаси иштирокчилари
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Silk Way Star — франчайзинг эмас, балки маҳаллий мутахассисларнинг медиа-маҳсулотидир.

    Ушбу мусобақада Қозоғистонни ҳимоя қилаётган Alem “Бу — мен учун катта шараф”, деди.

