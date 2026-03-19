Си Цзиньпин Туркманистондан Хитойга газ етказиб беришни кўпайтиришга чақирди
ASTANA. Kazinform - Си Цзиньпин Туркманистонни Хитойга газ етказиб беришни кўпайтиришга чақирди ва энергетика ва хомашё бўлмаган соҳаларда стратегик ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини таъкидлади, деб хабар беради Kazinform Xinhua агентлигига таяниб.
Хитой Халқ Республикаси Раиси Хитой-Туркманистон ҳамкорлигини кенгайтириш, жумладан, табиий газ таъминотини кўпайтириш, савдо ва инвестицияларни кўпайтириш зарурлигини таъкидлади. Номоддий бўлмаган соҳаларга - инфратузилма, қишлоқ хўжалиги, рақамли иқтисодиёт, сунъий интеллект ва тоза энергияга алоҳида эътибор қаратиш таклиф қилинмоқда. Си Цзиньпин Пекинда Туркманистон Президенти Гурбангули Бердимуҳамедов билан учрашувда тегишли баёнот берди.
Хитой шунингдек, "Бир макон, бир йўл" ташаббусини Туркманистоннинг ривожланиш стратегияси билан интеграциялаш, таълим ва тиббиёт каби қўшма лойиҳаларни яратиш, шунингдек, гуманитар алоқаларни чуқурлаштиришни қўллаб-қувватлади.
Пекин Туркманистоннинг суверенитети ва бетарафлигини қўллаб-қувватлашини ва БМТ каби халқаро майдонларда мувофиқлаштиришни кучайтиришга тайёрлигини тасдиқлади. Томонлар хавфсизликни мустаҳкамлаш ва терроризм, экстремизм ва сепаратизмга биргаликда қарши туриш ниятида.
Гурбангули Бердимуҳамедов Хитой билан стратегик шерикликни мустаҳкамлаш ва энергетика, савдо ва инфратузилма соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш ниятини тасдиқлади.
Аввалроқ АҚШ президенти Дональд Трамп Хитой томонидан Пекинга ташрифини ва апрель ойининг бошига режалаштирилган Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин билан саммит учрашувини кейинга қолдиришни сўраганини айтган эди.