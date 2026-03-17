Трамп Яқин Шарқдаги вазият туфайли Хитойга ташрифини қолдирди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Пекинга ташрифини ва Хитой раҳбари Си Цзиньпин билан апрель ойининг бошига режалаштирилган учрашувини бир ойга кечиктиришни сўраганини маълум қилди, деб хабар беради BBC.
Америка етакчисининг сўзларига кўра, бу қарор Яқин Шарқдаги вазият билан боғлиқ.
“Биз Хитой билан музокаралар олиб бормоқдамиз. Можаро туфайли бу ерда қолишни истайман, менимча, бу ерда бўлишим керак. Шунинг учун учрашувни бир ойга кечиктиришни сўрадик”, — деди Трамп.
Оммавий ахборот воситаларининг саволларига жавоб берар экан, Трамп ҳарбий операция бу ҳафта якунланиши эҳтимоли камлигини таъкидлади.
Январь ойида Дональд Трамп Хитойга 2026 йилнинг апрель ойида боришини айтиб, аввал эълон қилинган режасини тасдиқлаган эди.
АҚШ молия вазири Скотт Бессент илгари Дональд Трамп ва Си Цзиньпин 2026 йилда тўрт марта учрашишлари мумкинлигини башорат қилган эди. Унинг таъкидлашича, иккита давлат ташрифидан ташқари, музокаралар Флорида штатининг Дорал шаҳрида бўлиб ўтадиган G20 саммитида, шунингдек, Хитойнинг Шэнчжэнь шаҳрида бўлиб ўтадиган Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлиги форуми доирасида ҳам бўлиб ўтиши мумкин.