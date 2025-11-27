Си Цзиньпин Гонконгдаги ёнғин муносабати билан ҳамдардлик билдирди
ASTANA. Kazinform - КХР раиси Си Цзиньпин Гонконг махсус маъмурий ҳудудидаги турар-жой биносида (ММҲ) содир бўлган йирик ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганларнинг оила аъзоларига ҳамдардлик билдирди, дея хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Хитой раҳбари Гонконг ММҲ Марказий халқ ҳукумати алоқа идораси директорига минтақа губернатори Ли Цзячаога ҳамдардлик билдиришни топширди.
Си Цзиньпин Хитой Коммунистик партияси Марказий Қўмитасининг Гонконг ва Макао ишлари бўйича бошқармаси ва Гонконг махсус маъмурий ҳудуди Марказий халқ ҳукумати алоқа бошқармасидан ёнғинни самарали ўчириш, қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш, жароҳатланганларни даволаш ва марҳумларнинг оилаларига ёрдам кўрсатиш учун барча зарур чораларни кўришда маҳаллий маъмуриятни қўллаб-қувватлашни талаб қилди.
Гонконгдаги Марказий Халқ ҳукуматининг алоқа бошқармаси Гонконг ММҲ ҳукумати билан яқин алоқада бўлиб, қутқарув ишларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш учун махсус фавқулодда ишчи гуруҳини тузди.
Чоршанба куни Гонконг шимолидаги Wang Fuk Court турар-жой мажмуасида содир бўлган кучли ёнғин оқибатида 44 киши ҳалок бўлди. Юзлаб аҳоли бедарак йўқолган. 29 нафар ярадор касалхонада, улардан етти нафарининг аҳволи оғир.
Аввалроқ Гонконгнинг Тай По туманидаги «Ван Фук Корт» турар-жой мажмуасида ҳалок бўлганлар сони 44 кишига етгани ҳақида хабар берган эдик.