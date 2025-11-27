Гонконгдаги ёнғин: уч қурувчи ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinform — Гонконгнинг Тай По туманидаги “Ван Фук Корт” турар-жой мажмуасидаги ёнғин ҳали ҳам ўчирилмаган. Ёнғин қурбонлари сони 44 кишига етди, деб хабар беради Reuters.
Ўт ўчирувчилар кечадан бери ишламоқда. Бироқ кучли иссиқлик ва қуюқ тутун 32 қаватли минораларнинг юқори қаватларига чиқишни қийинлаштирди.
Полиция тўртта кўп қаватли уйдаги ёнғин ўчирилганини маълум қилди. Расмийлар аввалроқ ёнғин еттита бинони қамраб олгани ҳақида хабар берган эди.
Расмийлар бинода таъмирлаш ишларини олиб бораётган қурилиш компаниясининг уч ходимини ҳибсга олди.
Мутахассисларнинг айтишича, бу шаҳарда 1962 йилдан бери содир бўлган энг кўп ҳалокатли ёнғин бўлди. Ўша йил 2 августда Коулуннинг Шам Шуй По туманида содир бўлган ёнғинда 44 киши ҳалок бўлган эди. 1948 йил 22 сентябрда Wing On омборида ёнғин бўлиб, 176 киши ҳалок бўлди. Гонконг тарихидаги энг катта ёнғин 1918 йилда Happy Valley ипподромида содир бўлган. У ерда 600 дан ортиқ одам ҳалок бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Гонконгдаги ёнғиндан кейин 7 киши оғир аҳволда. Расмийлар ёнғиннинг тез тарқалишини “ғайритабиий ҳолат” деб баҳолади ва сабабни аниқлаш учун жиноий иш қўзғатилишини маълум қилди.