Швейцариядаги қишлоқлардан бирида 62 қаватли бино қурилади
ASTANА. Кazinform — Маттерхорн тоғи этагида жойлашган машҳур Церматт курортидаги меҳмонхона эгаси Хайнц Юлен қишлоққа кираверишда 260 метр баландликда 62 қаватли шиша минора қуришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда BILD газетаси хабар берди.
Лойиҳа Lina Peak деб номланади ва унинг муаллифининг сўзларига кўра, сайёҳлар учун эмас, балки уй-жой танқислиги муаммосини ҳал қилишга қаратилган. Шуни таъкидлаш керакки, қишлоқнинг ўзида тахминан 6 минг киши яшайди.
Юленнинг тушунтиришича, ҳар йили 1,5 миллион сайёҳлик кечаси рўйхатга олинадиган Церматтда маҳаллий аҳоли ва меҳмонхона ходимлари учун уй-жой топиш тобора қийинлашиб бормоқда. Бунинг сабаби, кўплаб квартиралар сайёҳларга қисқа муддатли ижарага берилишидир.
Осмонўпар бинода 35 квадрат метрдан 150 квадрат метргача бўлган 550 га яқин квартира жойлашиши режалаштирилган. Пастки 32 қават маҳаллий аҳоли ва ходимлар учун ажратилади ва спекуляция тақиқланади. Энг юқори 30 қаватда эса Маттерхорн тоғига қараган элита кўчмас мулк бозор нархларида сотилади.
— Энг қиммат лофтлар аслида маҳаллий аҳоли ва ишчилар учун уй-жой қуришни молиялаштиради. Менимча, бу яхши фикр, — деди Юлен.
Квартиралардан ташқари, минорада жамоатчилик учун сузиш ҳавзаси, болалар боғчаси ва чанғи йўлларига тўғридан-тўғри кириш имконияти ҳам бўлади.
Лойиҳанинг умумий қиймати 850 миллион еврога етиши мумкин. Энди, агар ташаббус аҳолининг қўллаб-қувватлашига эга бўлса, яъни 600 та имзо тўпласа, коммунада референдум ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Швейцарияда аҳоли сонини чеклаш таклифи қизғин муҳокама қилинаётгани ҳақида хабар берган эдик.