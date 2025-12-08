Швейцарияда аҳоли сонини чеклаш таклифи қизғин муҳокама қилинмоқда
ASTANА. Кazinform — Мамлакат аҳолисини 10 миллион киши билан чеклаш таклифи ўнг қанот консерватив Швейцария Халқ партияси томонидан илгари сурилди, деб хабар беради DW.
Ўнг қанотчиларнинг фикрига кўра, миграциянинг кучайиши аҳолининг тез ўсишига олиб келди, бу эса уй-жой сектори, маҳаллий транспорт тизими ва коммунал хизматларга салбий таъсир кўрсатмоқда.
20 Minuten ва Tamedia газеталари буюртмаси бўйича ўтказилган сўров натижаларига кўра, Швейцария аҳолисининг 48 фоизи режани қўллаб-қувватлаш ниятида. Респондентларнинг 41 фоизи эса бунга қарши эканликларини айтишди.
Режа тарафдорлари июнь ойида бу масала бўйича референдум ўтказилиши керак, деб ҳисоблашади. Бироқ, ҳукумат буни ҳали расман тасдиқламади. Швейцариядаги бошқа сиёсий партиялар таклифни рад этишга чақирмоқда. Уларнинг фикрича, қаттиқ чекловлар иқтисодиётга ва аҳолининг фаровонлигига зарар етказади, чунки Швейцария компаниялари хорижий ишчи кучига боғлиқ.
2025 йил баҳорига кўра, Швейцария аҳолиси 9 048 900 кишига етди. Швейцарияда ўнг қанотчилар аҳоли сони 9,5 миллиондан ошса, расмийлар мамлакатга миграцияни рағбатлантирувчи халқаро келишувларни бузиши керак, деб ҳисоблайди.
Эслатиб ўтамиз, Швейцарияда бурқа ва ниқоб кийиш тақиқланди.