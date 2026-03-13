Швециянинг сўнгги табиий ўрмонлари чорак аср ичида йўқ бўлиб кетиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Cўнгги йилларда Швецияда ноёб табиий ўрмонларнинг кесилиш даражаси кескин ошди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Швеция ўрмон агентлигининг янги ҳисоботига кўра, агар ҳозирги тенденциялар давом этса, тоғ этакларидаги сўнгги муҳофаза қилинмаган қадимги ўрмонлар 25 йил ичида йўқ бўлиб кетиши мумкин. Ҳозирда бу ердаги ўрмон майдони тахминан 100 та футбол майдонига тенг.
Агентлик маълумотларига кўра, 2022 йилда 6 минг гектар ўрмон йўқ қилинган. Ҳар йили унинг майдони ошиб бормоқда ва энди у 26 минг гектарга етди. Бу ҳудудлар биологик хилма-хилликни ва ноёб турларнинг яшаш муҳитини сақлашда муҳим рол ўйнайди.
Ҳозирда тахминан 1,2 миллион гектар табиий ўрмонлар муҳофаза қилинмаган. Агар ўрмонларнинг кесилиши ва муҳофаза қилинишининг ҳозирги даражаси давом этса, чорак аср ичида 670 минг гектардан ортиқ ер йўқ бўлиб кетиши мумкин.
Мутахассислар йўқолган табиий ўрмонларни тезда тиклаб бўлмаслиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бундай экотизимларнинг шаклланиши юзлаб йиллар давом этади ва янги дарахтлар экиш эски табиий ўрмонларни тўлиқ ўрнини боса олмайди.
Ҳисобот муаллифлари биологик хилма-хилликни сақлаб қолиш учун муҳофаза қилинадиган ёки тикланган ўрмонлар майдонини сезиларли даражада ошириш зарур деб ҳисоблашади.
Эслатиб ўтамиз, Швецияда озиқ-овқат ва ёқилғи нархлари ошди.