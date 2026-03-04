Швецияда озиқ-овқат ва ёқилғи нархлари ошди
ASTANA. Kazinform – Февраль ойида Швецияда гўшт ва балиқ нархлари ошди, умумий озиқ-овқат нархларининг ўсиши эса секинлашди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Швециянинг энг йирик озиқ-овқат нархлари индекси бўлган Matpriskollen маълумотларига кўра, гўшт нархи 1,7 фоизга ошди. Бу асосан мол гўшти нархларининг ошиши билан боғлиқ. Мева ва резаворлар 0,8 фоизга, балиқ ва денгиз маҳсулотлари 0,4 фоизга ошди. Сабзавотлар ва сут маҳсулотлари эса 0,6 фоизга пасайди. Ўтган йил давомида озиқ-овқат нархлари 1,1 фоизга ошди.
Шунингдек, ёқилғи бозорига босим кучайди. Дам олиш кунлари Яқин Шарқда содир бўлган ҳужумлардан сўнг, Швецияда бензин нархи бир литри учун 16 кронга (тахминан 1,8 доллар) етди.
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар минтақадаги кескинлик давом этса, нархлар бир ой ичида яна 10 фоизга ошиши мумкин.
Бу Ҳормуз бўғози орқали юк ташишнинг тўхтатилиши билан боғлиқ. Ушбу стратегик йўналиш орқали суткасига тахминан 20 миллион баррель нефть ташилади.
Жаҳон нефть нархлари жума кунидан бери тахминан 20 фоизга ошиб, бир баррели учун 80 долларга етди.
Агар бўғоз ёпилиши бир ой давом этса, нефть нархи бир баррель учун 100 долларгача кўтарилиши мумкин. Бу Швецияда бензин нархининг бир литри учун тахминан 17,5 крона (1,9 доллар)га кўтарилишига олиб келиши мумкин.
Расмийларнинг таъкидлашича, ёқилғи таъминоти барқарор. Бироқ, мутахассислар можаронинг янада кучайиши қўшимча нархларнинг ошишига ва уй хўжаликларига иқтисодий босим ўтказиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.